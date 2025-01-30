MTV ödemelerinde yarın son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde 31 Ocak son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak.2025 yılı MTV'sinin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlarken, ödeme süreci 31 Ocak'ta tamamlanacak. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen MTV'ye ilişkin merak edilenler şöyle:MTV'den genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar muaf. Ayrıca engellilik oranı yüzde 90 ve daha fazla olan kişilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlara ve devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına, yurda gelen delege ve heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami toplam ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin, motor silindir hacmi 1300 olan ve fiyatı 455 bin TL'yi aşan 1-3 yaş aralığındaki araç için 5.803 TL, 4-6 yaş 4.042 TL, 7-11 yaş 2.264 TL MTV ödenmesi gerekiyor.Elektrikli araçlarda MTV'ler 4'te 1 oranında ödeniyor. Mesela 2017 model 110 kW'a sahip elektrikli otomobilin 2025 yılı MTV tutarı 10.613 TL iken, elektrikli araçların desteklenmesi çalışması kapsamında 2.653 TL MTV ödeyecek.