Muhaliflere “gaz” tokatı

Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yılda gurur yaşıyor. Karadeniz'de keşfedilen yerli doğalgaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle karaya çıkarılarak işlenmeye başlandı. Türkiye açısından gurur ve mutluluk verici, tarihi anlar yaşanırken muhalefet kanadında gazın bulunduğunun ilan edildiği günden bu yana bir hazımsızlık yaşanıyor.Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki dev rezervin ilan edilmesi sonrasında katıldığı bir TV programında dalga geçer bir gülümsemeyle, "Karadeniz'de bir yer bulduk, buradan doğalgaz ya da petrol çıkacak diye neredeyse bayram edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, "Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu ben onu merak ediyorum. Nerede? Burada da aldatıyorlar" ifadeleriyle kanıtlanmış gaz rezervi olmadığını iddia etmişti.Son olarak ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na oy istemek için düzenlenen mitingde konuşarak, "Hükümet doğalgaz verecekti, verdi mi? Kış bitti hala gaz verecekler" ifadeleriyle algı oluşturmaya kalktı.