Muhtar maaşları asgari ücret düzeyinde olacak

AK Parti
, muhtarların dört gözle beklediği, maaşlarını asgari ücret düzeyine yükselten yasa teklifini TBMM
Başkanlığı'na sundu. KDV indirimi ile teşvikler de içeren teklif şu değişiklikleri içeriyor:
Muhtarlara ödenen aylık maaş, net asgari ücretin altında kalmayacak. Yasanın çıkması ile birlikte muhtarlar net 4 bin 250 lira ücret almaya başlayacak.
Reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam edenler bunu vergiden düşemeyecek.
Bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile çalışan hekim ve dişçiler serbest meslek erbabı gibi vergi verecek.
İmalat ve turizmde sektörlerindeki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025, elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye
'de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'ye tabi olmayacak.
Hazine
taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Yüzde 50'nin ödenmesi halinde ise indirim yüzde 10 olacak. Yapı kayıt belgesi
alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.
Hazine'ye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019'dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanmaya devam edenlere, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.
2022 ile 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye
gelir kaydedilecek. Mahalli idareler ile sosyal güvenlik
kurumları ise kapsam dışı olacak.
Kaçakçılık
suçları, zincirleme suç kapsamına alınacak. Vergi kaçakçılığı
suçlarında etkin pişmanlık uygulanacak.
Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarılacak.
Varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait sözleşmeleri faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.