MÜSİAD Başkanı Asmalı: Türkiye ciddi bir üretim üssü konumuna geldi

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Biz'in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi, TİM Show Center'da başladı. Zirvenin açılışında konuşan İTO Başkanı Avdagiç, MÜSİAD'ın üzerinde büyük emeği olan bir girişimci grubun Türkiye ve üyeleri için yepyeni bir rotayı ilan ettikleri Vizyoner 23 toplantısında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve zirvenin, Cumhuriyet'in ikinci asrının başlangıcıyla aynı döneme rastlamasını da çok anlamlı bulduğunu ifade etti.

Teknolojik ilerlemenin çok hızlı gerçekleştiği bir süreçten geçildiğini belirten Avdagiç, "Dijital çağda, dönüşümün mutlak gereklilik haline geldiği bir yüzyılda, Türkiye dijital ekonomiyi kuruyor ve uluslararası rekabet argümanı olarak dijitali ve teknolojiyi vurguluyor. Bu amaçla her türlü altyapıyı hızla hayata geçiriyor. Türkiye'nin 2022'de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ihracatı 2 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

Avdagiç, Türkiye'nin iş dünyasının dijital dönüşümü hızla benimsemesini sağladığını aktararak, ilgili teşvikleri yaygınlaştırmakta ve çeşitlendirmekte muazzam bir liderlik modeli ortaya koyduğunu, ülkenin bu sıçramasını 2002'den beri AR-GE politikasında ortaya koyduğu yaklaşıma borçlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bütüncül bir teknoloji ve katma değer üretim merkezi haline gelme yolunda ilerlediğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yüksek teknoloji sistemleri, yazılım, veri ve inovasyon üzerinde yoğunlaşan bir ekosistemin oluştuğunu gözlemliyoruz. Bütün bu çalışmalarla ülkemizi diğer ülkelerden daha öne çıkaracağız ve hak ettiği konuma hızlıca ulaştıracağız.

Dijital ekonomiyi ve girişimcilik ekosistemini çok önemsiyoruz. Çünkü, dijital ekonomi ve teknoloji, sadece herkes için ekonomik büyümeyi ve üretkenliği sağlamakla kalmayacak aynı zamanda saklı girişimcilik ruhumuzu da ortaya çıkartacak. Hani eskiden yastık altında saklı sermayenin ekonomiye kazandırılmasından bahsedilirdi ya artık yastık altında saklı girişimci ruhların ekonomiye kazandırılmasından bahsediyor olacağız."

"TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÇAĞININ GÜÇLÜ DİJİTAL AKTÖRÜ YAPACAK OLAN KOBİ'LERDİR"

MÜSİAD'ın, Türkiye'nin özel sektörünün, kısaca "BİZ"i oluşturan her şirketin üstüne düşen görevi icra edeceğini ve hak ettiği payı alacağını dile getiren Avdagiç, "Bu muazzam dönüşümde ve dijital ekonomide yer almayan hiçbir üyemiz kalmamalıdır. Bir ya da birkaç büyük şirketin dönüşümüyle büyük ekonomi fotoğrafı oluşmaz. Bu fotoğrafın 'çerçevelik' olmasını sağlayacak olan KOBİ'lerimizin ve startuplarımızın da orada yer almasıdır. Çünkü BİZ'in eşiğinden içeri girmenin anahtarı, KOBİ'lerimizdir, girişimcilerimizdir. Türkiye'yi teknoloji çağının güçlü dijital aktörü yapacak olan KOBİ'lerdir." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Vizyoner 2023'ün iş dünyasına vizyoner bir bakış açısı kazandıran, yeni ve farklı fikirler sunan ve geleceğin iş fırsatlarının değerlendirildiği benzersiz bir zirve olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Asmalı, "Nerede ise bir aydır, Gazze'de büyük bir soykırım yaşanıyor. İsrail, hiçbir hedef gözetmeden, kadın çocuk masum demeden katliam yapıyor. Gazze'deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve eğitim kurumları yerle bir olmuş durumda. Bu barbarca mezalimin sorumlusu ve insanlığa karşı suçları işleyen İsrail'i ve ona destek veren, tüm hükümetleri ve uluslararası odakları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Asmalı, 2015'ten beri her iki yılda bir gerçekleştirdikleri Vizyoner zirvelerinin bu yıl beşincisini düzenlediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Vizyoner zirvelerimizle, adım adım inşa ettiğimiz bir gelecek tasavvurunu, bu seneki zirvemizde bambaşka bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Vizyoner; geleceğin iş dünyasını tanımlayan, geleceğin iş dünyasına yatırım yapan bir bakışa sahiptir. Bizler, AR-GE'nin gücüyle teknoloji üreten, her ne üretiyorsak ona teknolojinin gücüyle katma değer katan bir yöntemi benimsiyoruz.

Üniversite-sanayi işbirliğinin, dijitalleşmenin, patentin, ticarileştirilen fikirlerin önemini çok iyi biliyoruz. Yerli ve milli bir bakışla ülkemize daha fazla katkı sağlamak adına bu yolda yürüyor ve somut adımlar atıyoruz."

"TÜRKİYE CİDDİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ KONUMUNA GELDİ"

Türkiye Yüzyılı'nda, 905 milyar dolarlık milli geliri, 255 milyar dolar seviyesini geride bırakan ihracatı ve istihdamda 31 milyonu aşan işgücü piyasasıyla Türkiye'nin hem küresel hem de bölgesel anlamda büyük bir güce dönüşmeyi başardığını belirten Asmalı, Türkiye'nin mevcut imalat potansiyeli, esnek üretim kapasitesi, nitelikli insan gücü ve büyük piyasalara yakınlığı sayesinde, ciddi bir üretim üssü konumuna yükseldiğini kaydetti.

MÜSİAD Vizyoner'23 İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen ise MÜSİAD olarak Türkiye'yi her alanda gelecek vizyon hedeflerine taşırken canla başla çalışacaklarını ve Cumhuriyet'in 100. yılında daha güçlü, daha sürdürülebilir, daha üretken Türkiye hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktardı.

Zirve kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açılış konuşması yaparak Uniq Zone Ödül Töreni'nde kazananlara ödüllerini takdim etti.

Zirvede, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, Kuika ve System Optima Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv de konuşma yapacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da etkinlikte "Vizyoner Konuşmacı" olarak yer alacak.

"Teknolojide Biz'in Gücü" paneli Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde, Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi, Next Akademi Kurucusu Levent Erden ve Cerebrum Tech Kurucusu Erdem Erkul'un katılımıyla yapılacak.

"Girişimde Biz'in Gücü" panelinde ise Hande Berktan'ın moderatörlüğünde ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, Girişimci Emrah Kaya ve Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş konuşmacı olarak yer alacak.

Altuğ Karataş'ın moderatörlüğünü üstleneceği "Dünyayı Değiştirmede Biz'in Gücü" panelinde ise Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Şef ve Girişimci Ebru Baybara Demir, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Türker Kılıç konuşacak.

"Uniq Zone Sahne"de ise Ömer Ekinci'nin moderatörlüğünde MÜSİAD Karaman Şube Başkanı Musa Akgül, Biyokimya Uzmanı Hülya Dağöttüren, TUSAŞ AR-GE ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü İdil Buse Kök Hazer, RePG Enerji Kurucusu Hüseyin Karayağız ve Turanapp Kurucusu ve CEO'su Özgür Bayraktar konuşma yapacak.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de "Değerlerde Biz'in Gücü" başlığı altında bir konuşma yapacak.

Etkinlik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın kapanış konuşmasıyla sona erecek.