MÜSİAD EXPO’da 1 milyar dolarlık iş

İş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, 26-29 Kasım'da gerçekleştirilecek. MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, kapsamlı programlarla iş dünyasını bir araya getirecek. Bu yılki etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni işbirlikleri kuracak. 24 sektörden 300'ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor. Etkinlikte, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek. Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelere ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri yapılacak.MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı,MÜSİAD EXPO'nun Türkiye'nin küresel ticaret potansiyelini artıran önemli bir platform olduğunu bildirdi. Bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını ağırlayarak ticaret köprüleri kuracaklarını anlatan Asmalı, "İran, Almanya, Hindistan, Malezya, Çin, KKTC ve Venezuela gibi ülkelerden katılımcılar, fuarımıza güçlü bir uluslararası kimlik kazandırıyor. 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ile yerli ve yabancı iş insanlarını buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.Fuarda tekstilden savunma sanayisine, gıdadan inşaat sektörüne kadar pek çok farklı sektörden iş bağlantıları kurulacağını anlatan Asmalı, "Bu yıl Cezayir'den 300 kişilik bir heyet bizlerle olacak. Aynı zamanda Irak'tan ve İngiltere'den de kalabalık bir heyet ikili iş görüşmeleri yapmak üzere MÜSİAD EXPO 2024'te olacak. Malezya'dan büyük bir yatırımcı grubu da B2B programımızda yer almak için fuarımızda olacak. Özellikle üzerinde çalışılarak oluşturulmuş alım heyetleriyle iş insanlarımızı görüştürmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. MÜSİAD EXPO kapsamında, 25 Kasım'da "İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç" temasıyla 28. Uluslararası İş Forumu (IBF) da düzenlenecek. IBF, göçün yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendirilebileceği çözüm önerilerini geliştirmeyi hedefliyor. IBF Başkanı Erol Yarar da bu yıl IBF Kongresi'nde göçün insani ve iktisadi alanlarını ele alacaklarını kaydetti.