MÜSİAD EXPO’da Filistin’e destek sergisi yoğun ilgi görüyor

SABAH'ın basın-yayın ortağı olduğu Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD EXPO 2024 dolu dizgin devam ediyor. Çok sayıda ülkeden binlerce ziyaretçiye kapısını açan fuarda oluşacak ticaret hacminin bu yıl 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Fuarda birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Fakat özellikle Filistin yararına düzenlenen sergi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. MÜSİAD bünyesinde yer alan Karz-ı Hasen Sandığı tarafından gerçekleştirilen sergi ile hem mevcut sandığın fonu büyütülmek isteniyor hem de Filistin için yardım toplanıyor.

Sergi hakkında merak edilenleri Sabah.com.tr'ye açıklayan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken ise proje hakkındaki detaylara dikkat çekiyor.

MÜSİAD bünyesinde 2016 yılında kurulan Karz-ı Hasen Sandığı'nın Kur'an-i bir kavram olduğunu vurgulayan Özeken, " Karz-ı Hasen aslen bir borçtur. Geri alınmak üzere verilir. Sadece faiz kar payı vs süreçler işletilmez. Bunu Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilk kurumsallaştıran yapı MÜSİAD oldu. Karz-ı Hasen ismiyle bir dayanışma sandığı oluşturdu. 2016 yılında kuruldu. Büyük hedeflerle kuruldu. Küçük adımlarla başladı ve hedefleri büyüktü. Bugün o hedeflere doğru yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Bugün MÜSİAD Karz-ı Hasen'i örnek alıp bünyelerinde Karz-ı Hasen çalışması başlatan 8 ayrı kuruluş oluştu." ifadelerini kullandı.