MÜSİAD EXPO’da Filistin’e destek sergisi yoğun ilgi görüyor

SABAH'ın basın-yayın ortağı olduğu Müstakil İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen MÜSİAD EXPO 2024 dolu dizgin devam ediyor. Çok sayıda ülkeden binlerce ziyaretçiye kapısını açan fuarda oluşacak ticaret hacminin bu yıl 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Fuarda birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Fakat özellikle Filistin yararına düzenlenen sergi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. MÜSİAD bünyesinde yer alan Karz-ı Hasen Sandığı tarafından gerçekleştirilen sergi ile hem mevcut sandığın fonu büyütülmek isteniyor hem de Filistin için yardım toplanıyor.
Sergi hakkında merak edilenleri Sabah.com.tr'ye açıklayan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken ise proje hakkındaki detaylara dikkat çekiyor.
MÜSİAD bünyesinde 2016 yılında kurulan Karz-ı Hasen Sandığı'nın Kur'an-i bir kavram olduğunu vurgulayan Özeken, " Karz-ı Hasen aslen bir borçtur. Geri alınmak üzere verilir. Sadece faiz kar payı vs süreçler işletilmez. Bunu Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilk kurumsallaştıran yapı MÜSİAD oldu. Karz-ı Hasen ismiyle bir dayanışma sandığı oluşturdu. 2016 yılında kuruldu. Büyük hedeflerle kuruldu. Küçük adımlarla başladı ve hedefleri büyüktü. Bugün o hedeflere doğru yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde ilerliyoruz. Bugün MÜSİAD Karz-ı Hasen'i örnek alıp bünyelerinde Karz-ı Hasen çalışması başlatan 8 ayrı kuruluş oluştu." ifadelerini kullandı.
"FİLİSTİN'E DUYARLILIK ÇOK YÜKSEK"
Sandık bünyesinde EXPO Fuarı'nda yer alan sergi hakkında da soruları yanıtlayan Özeken, Filistin konusunda hassasiyeti vurgulayarak "MÜSİAD çok köklü ve özel değerleri olan bir dernek. MÜSİAD, İsrail'in Gazze'ye, Filistin'e saldırılarından sonrada en başından bu yana bu konuda çok duyarlı davrandı. Yani MÜSİAD'ın Filistin konusunda duyarlılığı çok yüksek." dedi.
YARISI FİLİSTİN'E YARISI KARZ-I HASEN'E
Sergi gelirlerinin yarısının Filistin'e yarısının sandığa aktarılacağını belirten Muhammet Ali Özeken, iki hayırı bir araya getirmek istediklerini, elde ettikleri gelirin yarısı ile sandık fonunu büyüteceklerini yarısı ile Filistin'e destek sağlayacaklarını belirtti.
HAYIRSEVER İSMİNİN SAKLI TUTULMASINI İSTEDİ
Muhammet Ali Özeken, sergide satışan sunulan eserlerin kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından değerinin çok altında fiyatlanarak hibe edildiğini açıkladı. Özeken, Kendisinin hiçbir menfaati olmadığı halde ismininde hiçbir yerde anılmasını istemedi." ifadelerini kullandı.