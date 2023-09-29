MÜSİAD SAMEKS eylülde 51,2 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan SAMEKS'in Eylül 2023 sonuçları açıklandı. Buna göre, 2023 yılı eylül ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 1,0 puan artış kaydetti ve 51,2 puanla referans değer üzerindeki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 7,0 puan birden artış kaydederek 53,6 seviyesine yükseldi. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 1,6 puan hız kaybederek 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece önceki ay sert bir gerileme yaşayan sanayi sektöründe eylül ayı siparişlerinde kaydedilen hızlı artış neticesinde gözle görünür bir toparlanma gerçekleşti. Hizmet sektöründe ise iş hacminin durağan görüntüsü bu dönemde de sürdü ve endeksin artış hızında düşüş gözlendi.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 51,2 seviyesinde gerçekleşen SAMEKS Bileşik Endeksi ekonomik aktiviteye yönelik canlı görünümün 2023 yılı eylül ayında da sürdüğüne işaret etti.

Ayrıca SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin 50,8 puanlık ortalamasıyla ekonomik büyümenin devam ettiğini gösterdi. Bununla birlikte yılın önceki iki çeyrek ortalamalarının gerisinde kalarak, bu dönemde artış hızının ivme kaybettiğinin sinyalini verdi.