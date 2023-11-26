Müslüman üretici kadınlar İstanbul’da buluştu

Dünyanınen büyük "helal" organizasyonu olan Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı'na 40 ülkeden 500 firma katıldı . Helal Zirve ve Fuar Koordinatörü Aylin Şengül, bu yıl kadın girişimcilerin ve şeflerin katılımında gözle görünür bir artış olduğunu söyledi. Fuar kapsamında "Arap Kadınlar Birliği, Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği, International Women Cuisine, Dakarlı Kadınlar ve Köy Sanatları Grubu, Bayrampaşa Kartaneleri Kadın Kooperatifi " gibi birçok dernek ve grup bulunuyor.Bu yıl Helal Fuarı'na bireysel katılım da oldukça fazla. Mısır, Irak, Libya, Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan, Senegal, Yemen, Cezayir, Fas, Tunus gibi İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden kadınlar renkli standlar açtı. Kadınların kendi yaptıkları çantalar, atkılar, şallar, kilimler, 3D tablolar, takı tasarımları, el yapımı çikolatalar, kurabiyeler, doğal krem ve parfümler fuar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Helal Fuar'ına Tunus'tan katılan Fatima'nın cildi beyazlatan yaseminli kremi, Senegalli kadınların doğal yağlardan elde ettiği parfümleri, Suriyeli Manal'ın renkli çikolataları ve Gasva Darvis'in her an canlanacakmış gibi duran kuşlar ile Çorumlu şef Aylin Memik'in Hitit tabletlerinde yazan tariflerle yaptığı üzüm salkımı ve leblebili ekmekleri ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Helal Fuarı'nın kadın pazarı alanında en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de, Filistinli kadınların ürünlerini sergiledikleri stant oldu. Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Muna Allaham, "Biz Filistin'deki insanlara yardım etmek için buradayız" dedi ve elde ettikleri gelirin büyük bir kısmının Filistin'e gönderileceğini söyledi.