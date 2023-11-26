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Giriş Tarihi: 27.11.2023

Mustafa AKAR: Kökü geçmişte olan gelecek: Bursa

Ruhaniyeti yüksek şehirlerimizden birisidir Bursa. Her gidişimde yeni etkilerle dönerim. Bu sefer de öyle oldu. Turkuvaz Medya olarak Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın davetlisiydik. İki günlük ziyaretimizdeki en önemli gözlemim, şehirde gerçekleşen kentsel dönüşüm oldu. Yalın Belediyecilik denilen bir kavramı geliştirdiklerini anlattı Başkan Bey. 2020'den itibaren değer üretmeyen araç, makine, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımı tespit edilip değere dönüştürülüyor. Bursa gibi tarihi dokusu yüksek yerlerde özellikle altyapı yatırımlarını yürütmek zordur. Bir tarafta modernleşen kentleşme anlayışı bir tarafta kadim yapılar… Bursa bu ikilemden kendi geliştirdiği yollarla sıyrılmayı başarmış. Özellikle Bursa Mevlevihanesi'nin yenilenen hali çok çok dikkatimi çekti. Yenilenen diyorum ama 98 yılın ardından tarihi belgeler ışığında aslına uygun bir şekilde küllerinden doğar gibi inşa edilmiş. Ulu Cami'den Yeşil Cami'ye, Koza Han'a, Muradiye Külliyesi'ne ve pek çok yapıya kadar Bursa artık şaşaalı geçmişini çok daha güzel gösteriyor yaşayanlarına ve ziyaretçilerine. Bunların yanında katı atık projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bakımından da öne çıkıyor. Üniversitesi dolayısıyla tam bir öğrenci kenti aynı zamanda. Mesela toplu taşıma ücretlerine uzun zamandır zam yapılmamış hatta öğrencilere yönelik indirimlere de gidilmiş. Kırsal kalkınma konularındaki çabaları da takdire şayan. Bursa'daki ruhaniyet gittikçe daha belirgin hale geliyor. Bursa modern belediyeciliğinin bu geleneği daha da öne çıkartan hamlelerinin diğer birçok belediyeye ışık tutacağına eminim.
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Mustafa AKAR: Kökü geçmişte olan gelecek: Bursa
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