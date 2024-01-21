Müşterisinin bilgisini paylaşan otele para cezası

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bir müşterinin konaklama bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşan otele 500 bin lira idari para cezası verdi. Kurumun kararına göre, bir otelde konaklayan kişiye, sosyal medya hesabından otel konaklama ve kişisel bilgilerini içeren belge gönderildi. Belgenin, otel çalışanları tarafından sızdırıldığını düşünen kişi, veri sorumlusu konumundaki otelin yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak KVKK'ye şikayette bulundu. Kurum, paylaşılan bilgilerin otel bünyesinde oluşturulduğunu tespit etti. Kurum, kişisel verilerin muhafazasını sağlama adına gerekli tedbirleri almadığını belirlediği otele 500 bin lira idari para cezası verdi.