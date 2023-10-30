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Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:46 Son Güncelleme: 30.10.2023 09:49

Mutabakata varıldı! Cezayir'le işbirliği genişleyecek

Türkiye ile Cezayir, enerji alanında işbirliğini genişletmek amacıyla görüşmelerde bulundu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Toplantı sırasında iki ortak, ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardı ve ortaklıklarını genişletme ve yeni iş fırsatlarını keşfetme olasılığını tartıştı" denildi.

Mutabakata varıldı! Cezayir’le işbirliği genişleyecek

Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Rachid Hachichi ile Türkiye Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, Cezayir'de bir araya geldi.

SONATRACH'tan yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki taraf, SONATRACH ile BOTAŞ arasındaki LNG satış ve alım sözleşmeleri çerçevesinde yer alan uzun vadeli ticari ilişkileri ele aldı.

SONATRACH, 1988 yılından bu yana, özellikle Cezayir LNG'sini almak üzere inşa edilen Marmara terminali aracılığıyla, BOTAŞ'a LNG tedarik ediyor.

Açıklamada, "Toplantı sırasında iki ortak, ticari ilişkilerini güçlendirme konusunda mutabakata vardı ve ortaklıklarını genişletme ve yeni iş fırsatlarını keşfetme olasılığını tartıştı" denildi.

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Mutabakata varıldı! Cezayir'le işbirliği genişleyecek
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