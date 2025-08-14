Müteahhitlerimiz Afrika’da 2 binden fazla proje yaptı

13. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu'na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika kıtasında bugüne kadar 2 bin 39 inşaat projesinin Türk müteahhitleri tarafından tamamladığını söyledi. Türk müteahhitlik sektörünün, dünyada gerçekleştirdiği 544 milyar dolarlık inşaat projelerinin yüzde 18'ini Afrika'da yaptığını belirten Bolat, şunları kaydetti: "Bugüne kadar Türkiye'den Afrika ülkelerine giden yatırımlarımızda on binlerce Afrikalı istihdam edilmektedir. Türk iş insanları 2.3 milyar dolar Afrika ülkelerinde yatırım yapmıştır ve 35 bin kişiye istihdam sağlamışlardır. Afrika bizim için hiçbir zaman uzak olmadı. Bize çok yakın. Afrika bizim güney kıyılarımız Adana, Mersin, Antalya, Muğla'dan sadece 45 dakikalık bir uçuş mesafesinde."