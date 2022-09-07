Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 69 arttı

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı, yüzde 0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin yüzde 87,4'ünün envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,2'si sikke, yüzde 27,3'ü arkeolojik materyal, yüzde 6,9'u etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tablet oldu.



ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 69 ARTIŞ



Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında yüzde 69 artarak 23 milyon 245 bin 317 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 71,6'sı bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 41,6 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.



Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,7 artarak 119 bin 253 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 854 ile İstanbul olurken, 7 bin 754 ile İzmir ve 4 bin 778 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 22 bin 233 oldu. Sit alanlarının yüzde 96,8'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.



MİLLİ PARK SAYISI YÜZDE 2,2 ARTTI



Milli parkların sayısı yüzde 2,2 artarak 46 olurken, milli park alanı yüzde 0,1 artarak 908 bin 543 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı yüzde 4,0 artarak 260'a yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 1,9 artarak 109 bin 638 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 azalarak 114 oldu.