Nadir elementte ‘pilot tesis’ tamam

Dünyanın ikinci büyük nadir element sahası olan Eskişehir-Beylikova'nın Türk ekonomisine kazandırılması için yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Bin 200 ton cevher işleyecek pilot tesisler tamamlanırken endüstriyel üretime geçilmesi için iki faz halinde yatırım planlandı. Sahadaki madenlerin toplam değerinin 150 milyar doları bulabileceği belirtiliyor. TBMM KİT Komisyonu, Eti Maden İşletmeleri'nin hesaplarını ele aldı. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yalçın Aydın; savunma, elektronik ve nükleer enerji başta olmak üzere yüksek teknolojili ürünlerin ham maddesi olan nadir elementlerin çıkarılması ve işlenmesi sürecine dair detayları paylaştı. Aydin, "Bu çalışmaların Türkiye açısından önemi çok büyüktür. Çünkü nadir toprak elementleri; savunma, elektronik, enerji, nükleer teknoloji, cam, seramik ve yüksek teknoloji gibi birçok stratejik sektörün temel girdileri arasında yer almaktadır. Beylikova'daki çalışmalarımızı yalnızca yeni bir maden projesi olarak değil, Türkiye'nin gelecekteki teknoloji ve sanayi kapasitesine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu stratejik ve kıymetli sahayı ülkemize kazandırmış olacağız. Savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu ileri malzemeler de öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır" dedi.

SATIŞ REKORU KIRILDI

Bor karbür üretim tesisi için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Aydin, "Ayrıca borun tarımda kullanılmasına yönelik projelerimiz de mevcuttur. Ürünlerimizle 6 kıtada, 100'den fazla ülkede 10 bini aşkın kullanıcıya ulaşıyoruz. 2026'da 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliri seviyesine ulaşarak hem satış miktarında hem de satış gelirinde yeni bir tarihi rekor kıracağımızın müjdesini de paylaşmak isterim. 2025'te 2 milyon 425 bin ton satış gerçekleştirerek 1 milyar 260 milyon dolar satış geliri elde ettik ve dünya bor pazarındaki yüzde 61'lik pazar payımızla da liderliğimizi pekiştirdik" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör