Nadir toprak elementlerinde Çin’le işbirliği

Türkiye, nadir toprak elementleri rezervlerini işlemek için Çin ile işbirliği yapmaya hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli dev firmanın yetkilileriyle yenilenebilir enerji konusundaki yatırım olanaklarını değerlendirdi. Bakan Bayraktar, Energy China firmasıyla yenilenebilir enerji konusunda yatırım imkânlarını ele aldı. Olası işbirliği Türkiye'yi Çinli elektrikli araç ve batarya üreticileri için daha cazip hale getirebilir. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ekim ayında da ileri düzeyde görüşmeler yapmak üzere Çin'e gidecek bir heyete liderlik etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı başında Kazakistan'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmiş ve bir dizi yüksek teknoloji uygulamasında kullanılan metallerin geliştirilmesi konusunda Çin ile işbirliğini ele almıştı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Ülkemizi küresel nadir toprak elementleri tedarik zincirinde önemli bir oyuncu hâline getirecek endüstriyel ölçekteki tesisin devreye alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullanmıştı.Çin, son 30 yılda madencilikte ve özellikle de rüzgâr türbinlerinden askeri donanım ve elektrikli araçlara kadar birçok alanda kullanılan nadir toprak elementlerinin rafine edilmesinde etkili bir rol üstlendi. Çinli üreticiler, Türkiye'nin Gümrük Birliği üyeliğinden yararlanarak, Avrupa'daki pazar paylarını artırmaya çalışıyorlar. Türkiye halihazırda BYD ve Chery Automobile Co Ltd. ile ülkede fabrika yatırımları için hazırlıklar yürütüyor. İki yıl önce Türkiye, Eskişehir yakınlarındaki Beylikova'da tek bir alanda dünyanın en büyük ikinci nadir toprak mineralleri rezervini keşfetmişti.ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çinli dev firmanın yetkilileriyle yenilenebilir enerji konusundaki yatırım olanaklarını değerlendirdi. Bakan Bayraktar, "Mayıs ayındaki Çin seyahatimizde ele aldığımız ülkemizde gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji konusundaki büyük ölçekli yatırım imkânlarının detaylarını ele aldık" ifadesini kullandı.