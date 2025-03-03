Nahçıvan’a doğalgaz sevkiyatı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihracatına Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından yeni bir noktanın ekleneceğini belirterek, "Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Bu hafta bu doğal gaz boru hattını, Türkiye'nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız" dedi. Türkmen gazının ekonomik açıdan da rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye getirildiğini bildiren Bayraktar, "Dolayısıyla Türkmen gazı doğal gaz maliyetlerimizi toplamda düşürebilmek açısından önemli. Bu anlamda, Türkmen gazının Türkiye'ye gelişi çok kıymetli. Şu anda yaklaşık 1.5 milyon haneye yetecek kadar bir gazı bu sene için tedarik edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.