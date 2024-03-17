Nakit avansta faiz oranları artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltti. Bankacılık sisteminde TL mevduatın payını artırmaya yönelik de yeni adımlar attı. Buna göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.42'den yüzde 5'e çıkarıldı.Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi. Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Bankaların gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi.