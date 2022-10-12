Nakliyeye özel sigorta çözümü

Ukrayna'dan yapılan hububat ihracatının savaş öncesi seviyeye dönmemesi halinde dünya yıllarca sürecek bir kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Ukrayna'nın açıklamasına göre limanlar açılırsa 60 milyon ton tahıl, 8-9 ay içerisinde taşınabilir. Limanlar açılmazsa aynı miktardaki tahılın taşınması 2 yılı bulabilir. İşte bu noktada ithalatçıların sigortacılık sektöründeki özel çözümlere ilgisi artıyor.Nakliyat sigortasında özellikle hububat, bakliyat, proje yükleri gibi alanlarda faaliyetini artıran ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş'nin Genel Müdürü Cenk Ecevit, "Yurtdışındaki reasürans şirketlerinden özel kapasitelerle ülkemize reel sektör risklerine çözümler üretiyoruz" dedi. Sektörde dijitalleşme konusunda da öncü olmayı hedeflediklerini söyleyen Ecevit, "Finansal sigortalarda potansiyel sigortalıların ön analizlerini yapacak yazılımımızı geliştirdik ve devreye aldık. Bir yandan da Reasürans Broker'lerinin ihtiyacı olan yazılımı sonlandırma aşamasına geldik" diye konuştu.Sektörde son zamanlarda trafik sigortalarında poliçe düzenlenememesi, prim ayarlamaları, kaskoda artan hasar maliyetleri, sigorta şirketlerinin sermaye yeterlilikleri gibi konuların öne çıktığını dile getiren Ecevit, "Ayrıca geliştirilmesi öngörülen yaşlı bakım sigortası, kefalet sigortası gibi alanlara yönelik düzenlemeler ve atılan adımlar da gündemimizde" ifadelerini kullandı.