Natural, organik ve vegan sektörü NOV ile globalde yeni pazarlara açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan Dünya Helal Zirvesi, bünyesinde barındırdığı tüm alanlarla global ölçekte ticarete önemli katkılar sunacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİNLERCE ZİYARETÇİ KATILACAK

30 binin üzerinde ziyaretçinin katılması beklenen NOV özel alanı yüzden fazla ziyaretçi ülke, 300'den fazla satın almacı, 45'ten fazla katılımcı ülke, 450'nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. 9 binin üzerinde global ziyaretçiye ev sahipliği yapacak olan NOV özel alanı, distribütörleri, perakendecileri, online satıcıları, özel etiketli ürün üretici ve temsilcilerini, üreticileri, dış ticaret firmalarını ağırlayacak.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER VE ÜRÜNLER

Yiyecek, içecek ve ambalaj alanında; kahvaltılıklar, temel gıdalar, et ürünleri, meyve&sebze, organik gıda ambalajları, içecekler, atıştırmalıklar, süt ürünleri,

Özel beslenme alanında; glütensiz ürünler, vegan ürünler, takviye içecek ve kapsül ürünleri,

Güzellik&Kozmetik alanında; cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, ağız ve diş sağlığı ürünleri, temizlik ve hijyen ürünleri,

Bebek&Çocuk alanında; kaşık mamaları, bağışıklık destek ürünleri, bakım ürünleri, tekstil ürünleri, hazır bebek ve çocuk yemekleri,

Tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanında; akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, drone teknolojileri, tekstil ürünleri, hazır bebek ve çocuk yemekleri ürünleri

FIRSATLARLA DOLU BİR PAZAR

DoğaL ürünlere olan talep dünyada ve buna paralel olarak Türkiye'de de büyüme gösterirken, pazarın büyümesinde tüketici talebi önemli bir rol oynuyor. Daha doğal, kaliteli, organik ürünlere olan talebin çoğalmasıyla birlikte son yıllarda üretim artarken, Türkiye'nin coğrafi yapısının organik üretime uygun olması da önemli bir potansiyel barındırıyor. Amerika Birleşik Devleti ve AB ülkelerinin son yıllarda organik ürünlere olan talebinin yükselmesiyle birlikte NOV, yeni pazarlar için önemli fırsatlar sunuyor.