Nebati: İlk çeyrekte büyüme yüzde 7’yi görür

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1952 yılında kurulan ve 22 bine yakın üyesiyle ülkenin en büyük sanayi odası olan İSO'nun, uluslararası arenada gerçekleştirdiği sayısız başarıda pay sahibi olduğunu söyledi.Sanayi üretiminin ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10.7 arttığını, ilk çeyrek ihracatının yıllıklandırılmış olarak 235.6 milyar dolara yükseldiğini, şubat ayı itibarıyla toplam istihdamın 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdığını, işsizlik oranının yüzde 10.7'ye gerilediğini belirterek, "Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi" diye konuştu.Bakan Nebati, asgari ücrette verginin kaldırılması, 850 bin esnafın gelir vergisinden istisna tutulması, elektrikte TRT payının kaldırılması ve gıdada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gibi gelişmelerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı ve almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ifade ettiği üzere, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, satıcılarımız rahat etsin. Onlarla işimiz yok. İşimiz yanlış yapanlarla. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan enflasyon ile mücadele timlerimiz; birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor."Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Washington'daki temaslarında en önemli gündem maddelerinden birinin yeşil dönüşüm olduğunu hatırlatarak, bu alanda verdikleri desteklerden bahsetti. Yeşil dönüşümün finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını aktaran Bakan Nebati, "Önümüzdeki 3 yılda ülkemize 3.2 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlayacağız. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 500 milyon euro tutarında finansman sağlayacağız" dedi.