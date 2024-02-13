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Giriş Tarihi: 13.2.2024 18:45

Necip Nalbantoğlu'ndan tersane istihdamıyla ilgili önemli açıklama

Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı Necip Nalbantoğlu, tersaneler bölgesinde çalışabilecek çok sayıda nitelikli kaynakçının olduğunu söyledi. Sektördeki firma sahiplerinin daha fazla kar etmek için, 'İşçi yok' şeklinde hedef saptırdıklarını söyleyen Nalbantoğlu, bu durumun gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti ve provokasyonlara fırsat verilmemesi uyarısında bulundu.

Necip Nalbantoğlu’ndan tersane istihdamıyla ilgili önemli açıklama

Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı Necip Nalbantoğlu, Yalova ve Tuzla'da çalışabilecek çok sayıda kaynak ustasının olduğunu, 'Türk işçi yok' sözlerinin doğru olmadığını söyledi. Tersane sahiplerinin, Hintlileri çok uzun saatler çok uzun süre çalıştırarak fazla kar etmek istediklerini belirten Nalbantoğlu, bunun doğru bir yöntem olmadığını ve bazı sosyal sorunları beraberinde getirebileceğini vurguladı.

"SABAH 8 GECE 12..."

Nalbantoğlu, "Sabah 8 akşam 12 çalışma düzeni var. Hintlileri ucuza çalıştırıyor. Tersane sahiplerinin elimizde iş yok deyip, yabancı işçi çalıştırmaları abesle iştigal. Kanunumuzda, yurtdışından işçi getiremezsin diye bir şey yok ama, asgari ücretin 1,5 katında bir ücret verilmeli. Bunlar gelip 500 dolara çalışıyor. Kimler kazanıyor? Aradaki tefeciler parayı kazanıyor." dedi.

"DAHA ZANAATKAR İNSANLARIMIZ VAR"

Nalbantoğlu, tersane sahiplerinin açıklamalarına tepki göstermeyi sürdürerek şunları söyledi: 'Tersanelere adam bulamıyorum' diyen önce kendi çevresine baksın. Sonra da tersanler bölegesinde kahvelere gitsin orada birçok iş bekleyen insanımız var. Bu arkadaşlar, yurt dışından gelen Hintlilerden daha zanaatkar, daha özverili çalışan insanlar.

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Necip Nalbantoğlu'ndan tersane istihdamıyla ilgili önemli açıklama
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