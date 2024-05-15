Nektarin ve brokoliyi ticari kalite denetimi kapsamına alındı

NEKTARİN VE BROKOLİ DE DENETİM KAPSAMINA ALINDI

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.