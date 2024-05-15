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Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:14 Son Güncelleme: 15.5.2024 11:16

Nektarin ve brokoliyi ticari kalite denetimi kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimine nektarin ve brokoli de dahil edildi.

AA
Nektarin ve brokoliyi ticari kalite denetimi kapsamına alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

NEKTARİN VE BROKOLİ DE DENETİM KAPSAMINA ALINDI

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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Nektarin ve brokoliyi ticari kalite denetimi kapsamına alındı
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