Net operasyonel geliri 116 milyon euroya ulaştı

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2026'nın ilk yarısında güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdüren Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın düzeltilmiş net operasyonel geliri geçen yılın aynı dönemine göre euro bazında yüzde 25 artarak 116 milyon euroya ulaştı. Şirketin brüt varlık değeri 4.1 milyar euroya, net aktif değeri ise 3.6 milyar euroya yükseldi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, "Elde ettiğimiz sonuçlar, portföyümüzün sürdürülebilir gelir yaratma kapasitesini ve büyüme stratejimizin gücünü ortaya koyuyor. Finansal yapıdaki iyileşme, büyüme stratejilerimizi destekliyor. Mevcut varlıklarımızda değer yaratmaya devam ediyoruz" dedi.