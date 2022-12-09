Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Niğde'de bin konut için TOKİ kura çekimi yapıldı
Giriş Tarihi: 9.12.2022 13:54

Niğde'de bin konut için TOKİ kura çekimi yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Niğde'de inşa edilecek 1000 konutun hak sahipleri için kura çekimi yapıldı.

AA
Niğde’de bin konut için TOKİ kura çekimi yapıldı

Vali Mustafa Koç, İl Kültür Merkezi'ndeki programda, Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesinde 1000 kişinin kurayla hak sahibi olacağını söyledi.

Bunun bir başlangıç olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Hak sahibi olacak vatandaşlarımız mutlu olacak, sevinecek, ilk evlerine, ilk iş yerlerine sahip olacaklar. Diğer hemşehrilerimiz de üzülmesin. Bizler hep beraber buradaki idarecilerimizle beraber, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde alanına, konusuna göre bütün bakanlarımızın desteğiyle inşallah konut ve diğer eksikleri de gidermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çekilişin hayırlı olmasını diledi.

Kurada hak sahibi olacakları tebrik eden Özdemir, "Bugün belki sayı yetersiz kalacak, kurada çıkmayanlar olacak, hiç üzülmeyin. Bu taleplerin hepsini alacağız. Gerek TOKİ başkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve son cümlede Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni talimatlarını almak için gece gündüz demeden çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Koç ve Özdemir, noter huzurunda ilk kuraları çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı, salona sığmayan vatandaşlar, kurayı dışarıda kurulan ekranlardan takip etti.

Adı çıkan Nuray Demiray, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah'ım bana nasip etti, herkese nasip etsin, olmayanlara da versin." dedi

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de bin konut için TOKİ kura çekimi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA