Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon tasfiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Olağan tasfiye kapsamındaki 4 şirkette tüm ödemelerin tamamlandığını, olağanüstü tasfiyede ise 313 kişinin bulunduğu 9 fon dışında ara ödemelerin büyük ölçüde bitirildiğini bildiren Yılmaz, nihai tasfiye için yol haritasının hazırlanacağını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi. Komisyonda kabul edilen önergelerle, araştırma üniversitelerinin bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine 500 milyon TL, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçları için 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine ise 33 milyar TL ödenek eklendi.

TAKVİME GÖRE ÖDENECEK

Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında kanun çerçevesinde yapılan 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin, istisnai durumlar dışında tamamlandığını bildirdi. Sürecin bundan sonraki aşamasında normal kanuni düzenlemeler çerçevesinde nihai tasfiyenin gerçekleştirileceğini ifade eden Yılmaz, bu dönemin başta SPK olmak üzere ilgili kurumların gözetiminde şekilleneceğini söyledi. TMSF'ye devredilen gayrimenkullerin hızla likit hale getirilmeye çalışılacağını belirten Yılmaz, fonların elindeki mevcut varlıkların ve geri kazanımların da değerlendirileceğini kaydetti. Yılmaz, yatırımcıların haklarının, belirlenecek takvim ve yol haritası doğrultusunda ödeneceğini dile getirdi.

DEĞER GERİLEDİ

Fon Koordinasyon Kurulunun temel amacının yatırımcıların alacaklarını mümkün olan en yüksek düzeyde ödemek olduğunu vurgulayan Yılmaz, manipüle edilmiş ve aşırı değerlenmiş portföyler üzerinden ödeme yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Hisse senedi ağırlıklı serbest fonlarda portföy değerlerinin gerilediğine dikkati çeken Yılmaz, para piyasası fonlarının ise likit varlıklar nedeniyle farklı bir yapıda olduğunu belirtti. SPK'nin fonlardaki incelemelerinin tamamlandığını ancak borsada tekil hisse senetleri üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülasyonlara ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Yılmaz, suç duyurularının incelemeler tamamlandıkça peyderpey yapıldığını kaydetti. Suç duyurusunda bulunulan kişilerin kesin olarak suçlu kabul edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, fonlarla ilgili iki ayrı listenin bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin SPK'nin suç duyurusunda bulunduğu kişilerden, diğerinin ise yürütülen soruşturmalara konu olan isimlerden oluşacağını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, fon ve hisse senedi işlemlerinin tamamının devlet kayıtlarında bulunduğunu belirtti.

SPK'DAN 26 YATIRIM FONUNA YENİDEN İŞLEM İZNİ

Sermaye Piyasası Kurulu, eylül ayında işlem kısıtlaması getirilen yatırım fonlarına ilişkin yeni kararını yayımladı. Kurulun bülteninde yer alan karar, üç portföy yönetim şirketinin altın, hisse senedi, borçlanma araçları, değişken ve serbest fonları da dahil olmak üzere toplam 26 yatırım fonunu kapsıyor. SPK, 17 Eylül'de alım satıma kapatılan 26 yatırım fonunun yeniden işleme açılmasını onayladı. Karar, Bulls Portföy'ün 9, A1 Capital Portföy'ün 7 ve Pardus Portföy'ün 10 fonunu kapsıyor. Söz konusu fonlar 30 Kasım'da Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak alım satıma açılabilecek.