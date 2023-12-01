Nihan GÜNAY: Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor

Kebabı, içli köftesi, lahmacunu, tatlıları... Türkiye'de gastronomi denildiğinde akla gelen şehirlerin başında ilk beşte yer alıyor Şanlıurfa.Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen"İşimizi çok seviyoruz, tüm Urfa hatta Türkiye'de çok fazla sofraya bizim yaptığımız içli köfteler gidiyor, bu da bizi çok mutlu ediyor" diyorlarUrfa'da Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak 12 kırsal ve 3 merkez ilçede toplam 34 Kadın Destek Merkezi bulunuyor.Bu kurslarda 4 bine yakın kadın eğitimalıyor.Kadınlaraözel çalışan herkese saygım sonsuz. AmaŞanlıurfa'da bu kadınlara verilen emekbeni daha çok mutlu etti.Şanlıurfa Belediye BaşkanıGençlerle sohbet etti, dertlerini dinledi.