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Giriş Tarihi: 2.12.2023

Nihan GÜNAY: Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor

Nihan GÜNAY: Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor
Kebabı, içli köftesi, lahmacunu, tatlıları... Türkiye'de gastronomi denildiğinde akla gelen şehirlerin başında ilk beşte yer alıyor Şanlıurfa. O lezzetlerin imzasında hep kadın eli var... Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen içli köfteleri de kadınlar hazırlıyor.
"İşimizi çok seviyoruz, tüm Urfa hatta Türkiye'de çok fazla sofraya bizim yaptığımız içli köfteler gidiyor, bu da bizi çok mutlu ediyor" diyorlar
Urfa'da Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak 12 kırsal ve 3 merkez ilçede toplam 34 Kadın Destek Merkezi bulunuyor.
El sanatlarından çiniye, halıkilim dokumadan kitre bebeğe kadar 58 branşta kurs veriliyor. Bu kurslarda 4 bine yakın kadın eğitim alıyor. El emeği göz nuru yaptıkları ürünlerle de aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kadınlara özel çalışan herkese saygım sonsuz. Ama Şanlıurfa'da bu kadınlara verilen emek beni daha çok mutlu etti.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Gençlik Merkezi'ndeki gezimizde de ona olan ilgi çok büyüktü. Gençlerle sohbet etti, dertlerini dinledi. Kadınlara verilen kıymetin daha da artması dileğiyle...
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Nihan GÜNAY: Kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor
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