Nijer’de altın üreteceğiz

akan Bayraktar, katıldığı bir TV kanalında da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrika'daki altın, madencilik ve enerji gibi hamlelerini anlatan Bayraktar, "Nijer, Sudan, Somali'de petrol, doğalgaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025'te ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız" dedi.Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hedefiyle yurtiçi ve dışında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret eden Bayraktar, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de 6-7 ay sismik arama yapacağını söyledi. Bayraktar, "Petrolde Irak, Rusya ve Azerbaycan'da yaklaşık günlük 40 bin varillik bir üretimimiz var. Türkiye üretimimiz bugün itibarıyla 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Gabar'da günlük üretimin 56 bin 700 varile ulaştığını, Şırnak, Hakkari ve Van'da yeni sahalarda, yeni keşifler hedeflendiğini dile getirdi. Bayraktar, Abdülhamid Han Gemisi'nin Amasra bölgesinde dün sabah saatlerinde sondaja başladığını da duyurdu.Bayraktar, Türkiye'de toplam doğalgaz üretiminin günlük 8 milyon metreküpe ulaştığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim 7 milyon metreküpe geldi. 2.8 milyon hanenin doğalgazı artık Karadeniz'de üretiliyor. Türkiye'nin Trakya'da da yaklaşık 1-1.5 milyon metreküp üretimi var. Dolayısıyla bugün itibarıyla günde 8 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Türkiye'de 20 milyon hane doğalgaz kullanıyor. Bunun 3 milyonu yani yüzde 15'i şu anda kendi gazımızı kullanır hale geldi."