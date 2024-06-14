Nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

YÜZDE 13,8 ARTARAK 53,1 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Net UYP, 2023 sonunda eksi 275,7 milyar dolar seviyesindeydi. Rezerv varlıklar kalemi nisanda 2023 sonuna göre yüzde 11,8 azalışla 124,3 milyar dolar, diğer yatırımlar ise yüzde 3,7 yükselişle 129 milyar dolar oldu. Bu dönemde diğer yatırımlar kategorisinin alt kalemlerinden olan bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 13,8 artarak 53,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 2023 sonuna göre yüzde 18,6 artışla 180,5 milyar dolara yükseldi.