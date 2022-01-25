Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Nişantaşı Koru projesi 2021’in satış lideri oldu
Giriş Tarihi: 26.1.2022

Nişantaşı Koru projesi 2021’in satış lideri oldu

Nişantaşı Koru projesi 2021’in satış lideri oldu
DAP Yapı'nın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL'yi buldu. Proje, 2021'de en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Yatırım değeri açısından öne çıkan taşıyan projede, toplam 31 bin 896, 14 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı. Nişantaşı Koru projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla, malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nişantaşı Koru projesine yoğun talep gösterildiğini söyledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Nişantaşı Koru projesi 2021’in satış lideri oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA