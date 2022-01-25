Nişantaşı Koru projesi 2021’in satış lideri oldu

DAP Yapı
'nın Emlak Konut GYO
güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL'yi buldu. Proje, 2021'de en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Yatırım değeri açısından öne çıkan taşıyan projede, toplam 31 bin 896, 14 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı. Nişantaşı Koru projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla, malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. DAP Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz
, Nişantaşı Koru projesine yoğun talep gösterildiğini söyledi.