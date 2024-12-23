Nissan, Honda ve Mitsubishi birleşiyor

Küresel otomobil sektörü ekonomik krizlere rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Bu süreçte çok sayıda şirket fabrikalarını kapatma kararı aldı. Yaşanan gelişmelerden en az zararla çıkmaya çalışan Japonya'nın dünyaca ünlü otomotiv devleri Nissan, Honda ve Mitsubishi birleşmeye gidecek.

ÇATI ŞİRKET KURULACAK

Üç büyük şirket Haziran 2025'e kadar sürdürülecek birleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varmaları halinde birleşme kararı alacak. Eğer uzlaşı sağlanırsa çatı bir şirket kuracak. Nissan, Honda ve Mitsubishi, kurulacak çatı şirkette eşit hissedar olacak.

TOYOTA RAKİP OLACAKLAR

Öte yandan birleşmenin ardından kurulacak şirketin dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi konumuna ulaşması bekleniyor. Şirketin birleşme motivasyonlarından birini ise Japon otomotiv devi Toyota ile rekabet edebilmek oluşturuyor.