NİVAK’ın 15 yıllık gelişimi: Uzmanlıktan entegre yapıya

Küçük Ailesi'nin vizyonuyla kurulan ve bugün Küçükler Holding bünyesinde faaliyet gösteren NİVAK; yapı-taahhüt, perakende fit-out çözümleri ve gayrimenkul geliştirme olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösteriyor.

Grubun 15 yıllık gelişimi, her faaliyet alanında edinilen deneyimin yeni uzmanlıklara aktarılmasıyla şekillendi. Perakende fit-out projelerinde gelişen proje yönetimi yetkinliği, yapı-taahhüt alanına taşınırken, yapı üretimi ve proje yönetiminde oluşan birikim gayrimenkul geliştirme alanının temelini oluşturdu. Bu kademeli büyüme modeli, NİVAK'ın bugün ulaştığı entegre yapıyı destekledi.

UZMANLIĞI YENİ ALANLARA TAŞIYAN BÜYÜME MODELİ

NİVAK'ın ilk yıllarında uluslararası perakende markaları için gerçekleştirdiği fit-out projeler; proje yönetimi, üretim, uygulama, tedarik ve saha organizasyonu alanlarında kapsamlı bir deneyim oluşturdu.

2014 yılında üstlenilen ilk büyük yapı-taahhüt projesi, firmanın gelişiminde yeni bir dönemi başlattı. Perakende projelerinde edinilen operasyonel ve teknik yetkinlik, daha büyük ölçekli ve farklı ihtiyaçlara sahip yapılara taşındı. NİVAK'ın inşaat faaliyet alanı zaman içinde havacılık, endüstriyel yapılar, eğitim tesisleri, yönetim binaları ve konut projelerini kapsayacak şekilde genişledi.

2020 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla perakende fit out çözümleri, yapı taahhüt projeleri ve gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kendi uzmanlık alanları doğrultusunda yapılandırıldı. Bu yapılanma, her iş kolunun kendi uzmanlık alanında derinleşmesini ve kendi dinamikleri doğrultusunda büyümesini sağlayan stratejik bir kurumsallaşma adımı oldu.

2022 yılında ise NİVAK Florya'nın hayata geçirilmesiyle grubun gayrimenkul geliştirme faaliyetleri yeni bir ölçeğe ulaştı. Böylece yapı üretimi, uygulama ve proje yönetiminde yıllar içinde oluşan deneyim, gayrimenkul geliştirme ve yatırım perspektifiyle buluştu.

15 YILDA OLUŞAN KÜRESEL PRESTİJ VE ÖLÇEK

NİVAK, 15 yılı aşan süreçte 80'den fazla ülkede 1.500'ün üzerinde perakende satış noktasının fit-out teslimlerini gerçekleştirdi. Bugün 200'den fazla şehirde, 30'dan fazla lokal ve global perakende markasının büyüme yolculuğuna eşlik ediyor.

Perakende alanında dünyanın önde gelen giyim, aksesuar ve kahve markalarıyla çalışan NİVAK, farklı coğrafyalardaki projeleri eş zamanlı olarak yönetebilen bir operasyon yapısına sahip. Firmanın bakım-onarım organizasyonu ise geniş mühendis ve teknisyen ekibiyle yılda 2.500'ün üzerinde noktaya hizmet veriyor.

Yapı-taahhüt alanında birçok farklı sektör için inşaat projelerini hayata geçiren NİVAK; havalimanı terminal binaları, havayolu şirketlerinin ofis ve destek birimleri, üretim tesisleri, sınır kapıları ve lojistik merkezleri gibi farklı teknik gerekliliklere sahip projelerde faaliyet gösteriyor.

Bu ölçek, NİVAK'ın farklı sektör ve coğrafyalarda geliştirdiği teknik uzmanlık, proje yönetimi yetkinliği ve operasyonel kapasitenin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

KÜRESEL DENEYİM, YEREL UZMANLIK

NİVAK'ın uluslararası büyüme modelinin temelinde, küresel ölçekte geliştirdiği deneyimi yerel uzmanlıkla buluşturan bir operasyon anlayışı yer alıyor. Firma, yoğun faaliyet gösterdiği ülke ve bölgelerde kendi operasyon yapılarını kuruyor veya yerel iş ortaklarıyla proje bazlı iş birlikleri geliştiriyor. Bu model, NİVAK'ın uluslararası proje yönetimi ve kalite standartlarını; faaliyet gösterdiği pazarların tedarik zinciri, insan kaynağı ve yerel deneyimiyle bir araya getiriyor.

Avrupa'dan Güney Amerika'ya, Kafkasya'dan Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren NİVAK'ın bugün 50'den fazla ülkede yerel operasyon yapısı bulunuyor. Yerel kaynakların ve pazar bilgisinin uluslararası proje deneyimiyle buluşması, firmanın farklı coğrafyalardaki operasyonlarını ortak kalite ve yönetim standartları doğrultusunda geliştirmesini sağlıyor.

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İLE YENİ BÜYÜME ALANI

Gayrimenkul geliştirme, NİVAK'ın gelecek dönem büyümesinin önemli alanlarından birini oluşturuyor. NİVAK, yapı, uygulama ve proje yönetiminde geliştirdiği birikimi gayrimenkul geliştirme alanına taşıyor. 2022 yılında hayata geçirilen NİVAK Florya ile başlayan bu süreç, yeni proje geliştirme çalışmaları ve yatırımlarla ilerliyor. Firma aynı zamanda birden çok AVM yatırımında da hissedar olarak yer alıyor.

NİVAK'ın gayrimenkul perspektifi, bulunduğu bölgenin potansiyelini değerlendiren, yaşam kalitesini gözeten, güvenilir süreçlerle geliştirilen ve uzun vadeli değer yaratan projeler ile öne çıkıyor.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör