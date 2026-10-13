Nobel Ekonomi Ödülü Yeni Keynes modeline

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2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" üzerine yaptıkları çalışmalarla Stanford Üniversitesi'nden Robert E. Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Michael Woodford kazandı. Hall, tüketicilerin tüketim kalıplarını istikrarlı tutmayı tercih ettiğini ortaya koyan 1978 tarihli makalesiyle ekonomi yazınında öne çıkarken; Woodford ise küresel politika yapıcılar üzerinde son derece etkili olduğu kanıtlanan Yeni Keynesyen modeli geliştirdi. Açıklamada, "Etkili istikrar politikaları uygulama becerimizi önemli ölçüde geliştiren yeni makroekonomik modeller geliştirdiler" denildi.