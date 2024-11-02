Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini anımsatan Şimşek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Öte yandan Şimşek, ihracatın yıllık yüzde 3.6 arttığını ve ithalattaki daralmanın ise 6 aydır devam ettiğini vurgulayarak, "2024'te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. ANKARA