Nükleer tesislere ilişkin yeni usul ve esaslar belirlendi

Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik, Nükleer Tesislerde Tedarik Zincirine İlişkin Yönetmelik ve Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmeliklerle, nükleer tesislere ilişkin bağımsız gözetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere kuruluşun ve bağımsız gözetim hizmeti verecek şirketlerin görev ve sorumlulukları ile bu şirketlerin yetkilendirilmesi, nükleer tesislerin tedarik zincirine ilişkin kuruluşun görev ve sorumlulukları, bildirime ve yetkilendirmeye tabi tedarikçilerin niteliklerine ilişkin düzenleme yapıldı.