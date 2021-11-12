Sabancı Üniversitesi
İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından "Dünyada Enerji ve İklim Trendleri ve Türkiye'ye Yansımaları" konferansı düzenlendi. Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
, daha sürdürülebilir bir geleceğin ancak enerji güvenliğini, rekabetçiliği, temiz enerjiye geçişi destekleyen politikalar ve yenilikçi iş modelleriyle sağlanabileceğini kaydetti. Etkinlikte konuşan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol
da, Avrupa başta olmak üzere piyasalarda doğalgaz fiyatlarının yükseldiği ve petrol fiyatlarında da yukarı yönlü baskının sürdüğü bir dönemden geçildiğini söyledi. Yenilenebilir enerjinin yanında başka sıfır emisyonlu enerji kaynağına da ihtiyacının fark edildiğini belirten Fatih Birol, "Bu etkenlerle birlikte nükleerde rüzgâr tersine döndü. Fransa
daha önce nükleerin payını düşüreceğini söylemişti ama bundan vazgeçiyor. İngiltere
nükleerde son derece hızlı büyüyeceğine yönelik bir program açıkladı. Çin de hızlı bir büyüme var, Doğu Avrupa'da özellikle birçok ülke mini reaktör tarzında nükleer yatırımlarla bir değişim yaşıyor. Bu nedenle, nükleer enerjinin doğru partnerler ve teknolojilerle kullanıldığında enerji güvenliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.