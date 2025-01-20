Ocak ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı! SED ödemesi farkları ne zaman hesaplara geçecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ödenen SED yardımları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

SED ÖDEMELERİNİ HESAPLARA YATIRDIK

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini anımsatan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktardı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çabaladıklarının altını çizen Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına yönelik toplam 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

FARKLAR ŞUBAT AYINDA YATACAK

SED ile ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmetiyle güçlenmesi için çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor. Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artırılmış şekilde ortalama 7 bin 94 lira olarak yatırılacak.