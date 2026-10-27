Ödeme güvenliğinde ’siber güvenlik’ dönemi: Yeni ekip kurulacak

DÖVİZ KURU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Enflasyona ve ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak.

Mali disiplin gözetilerek yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Bu fiyatların belirlenmesinde, ataleti azaltacak şekilde alternatif fiyat tespit yöntemlerine yönelik çalışmalar yapılacak.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı, ihracatı destekleyici ve yüksek katma değerli ürün gruplarına yönelik mevcut yatırım teşvik sistemiyle bütünleşik olarak daha etkin uygulanmaya devam edilecek. Katma değeri yüksek nitelikli olup görece daha küçük ölçekli imalat sanayi yatırımlarını kapsayacak şekilde yeni uygulama alanı geliştirilecek.

Fiyat istikrarına yönelik yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikaları doğrultusunda reel sektöre uygun maliyetlerle hedef odaklı finansman imkanı sağlanacak. Bu hedefe yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası işbirliğiyle yurt dışı kuruluşlardan 2027'de 600 milyon dolar kaynak temin edilmesi öngörülüyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin dijital ekonomiye geçişiyle uyumlu projeler desteklenecek. Bu amaçla yapay zeka, büyük veri, bulut bilişim ve siber güvenlik gibi teknolojik alanlara finansman sağlanması hedefleniyor.

Başta deprem bölgesi olmak üzere bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlara ve KOBİ finansmanı gibi kalkınmayı destekleyen ve yeni istihdam yaratan dönüştürücü alanlara finansman desteği verilecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi çerçevesinde döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedef gözetmeksizin döviz piyasasının etkin şekilde çalışabilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanabilmesi amaçlarıyla döviz kuru gelişmeleri ve buna ilişkin risk faktörleri yakından takip edilerek gerekli önlemler zamanlıca alınacak.

Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması için çalışmalara devam edilecek. Bu kapsamda gerekli hukuki düzenlemelere ve teknik entegrasyonlara ilişkin çalışmalar yapılacak. Finansal aracı kurumların dijital Türk lirası sistemine entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Dijital Türk lirasının kullanım senaryolarının test edilebilmesine yönelik bölgesel test çalışmaları yürütülecek.