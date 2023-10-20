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Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:04 Son Güncelleme: 20.10.2023 12:04

Ödemeler çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Toplamda 75 milyon 877 bin lira tutarında yapılacak ödemeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

AA
Ödemeler çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, "Bireysel Sulama, Kırsal Kalkınma, Uzman Eller, Sertifikalı Tohum Üretimi projelerimiz kapsamında 75 milyon 877 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın 38 milyon 849 bin 346 lirası bireysel sulama sistemleri, 19 milyon 464 bin 207 lirası kırsal kalkınma yatırımı, 12 milyon 56 bin 823 lirası Uzman Eller Projesi, 5 milyon 506 bin 624 lirası sertifikalı tohum üretimi desteklerinden oluşuyor.

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Ödemeler çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
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