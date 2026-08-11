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Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:12

Ödemeler dengesi beklenti anketi belli oldu

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne yönelik tahminler belli oldu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA
Ödemeler dengesi beklenti anketi belli oldu
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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Ağustos Perşembe günü açıklanacak "Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 4 milyar 918,2 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin haziran ayı için cari açık beklentileri, 4 milyar dolar ile 5 milyar 700 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 391 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 62 milyar 800 milyon dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar olmuştu.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #AA FİNANS #ÖDEMELER DENGESİ

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Ödemeler dengesi beklenti anketi belli oldu
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