Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Kasım Pazartesi günü açıklanacak Eylül 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 1 milyar 250 milyon dolar ile 1 milyar 910 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 46,4 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 43,4 ile 49,4 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Ağustos 2023'te 619 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 56 milyar 964 milyon dolar olmuştu.