OECD büyüme beklentisini yükseltti

OECD'nin yayımladığı 'Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye büyüme beklentisi yükseltildi. Buna göre 2023 Türkiye büyüme beklentisi yüzde 4.3'ten 4.5'e yükseltildi. 2024 beklentisi yüzde 2.9, 2024 beklentisi yüzde 3.2 oldu. Enflasyon tahminleri de yukarı yönde revize edildi. 2023 enflasyon beklentisi yüzde 52.1'den 52.8'e, 2024 tahmini de yüzde 39.2'den 47.4'e yükseltildi. Raporda küresel ekonominin gelecek sene 'yumuşak inişe' doğru ilerlediği belirtilirken bu yıl için küresel büyüme tahmini Eylül ayında tahmin edilen yüzde 3 seviyesinden yüzde 2.9'a düşürüldü. Küresel büyümenin 2023'te şimdiye kadar beklenenden daha güçlü olduğu, ancak sıkılaşan finansal koşullar, zayıf ticaret büyümesi ve tüketici güvenindeki düşüş nedeniyle ılımlılaştığı belirtildi. İsrail-Hamas çatışmasına dikkat çekilerek, "Eğer çatışma derinleşir ve bölgeye yayılırsa büyüme ve enflasyona yönelik riskler de artar" ifadesine yer verildi. ABD ekonomisinin 2023'te yüzde 2.4 büyümesi, 2024'te ise büyümenin yüzde 1.5'e gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nin bu sene yüzde 0.3, 2024'te yüzde 0.9, 2025'te yüzde 1.5 büyümesi öngörülüyor.