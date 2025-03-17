OECD büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), "Ekonomik Görünüm" raporunu yayımladı. Raporda Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2.6'dan 3.1'e çıkarıldı. OECD, 2026 için büyüme tahminini yüzde 3.1'den 3'e çekti. Kurum Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü tahmin etti.

ÜRETİM ARTIŞI SAĞLAM

OECD, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini 0.7 puan artırarak yüzde 31.4'e çıkarırken, 2026 sonu beklentisini ise yüzde 17.2'den 17.1'e indirdi. OECD'nin "Belirsizlikte Yönlendirme" başlıklı Ekonomik Görünüm raporuna göre, küresel ekonomi 2024 yılında dirençli kalsa da büyüme üzerindeki riskler giderek artıyor. OECD, özellikle ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerdeki güçlü genişleme sayesinde küresel üretim artışının 2024'te sağlam kaldığını belirtti. Ancak son verilerin, küresel büyüme beklentilerinde hafif bir yumuşamaya işaret ettiğine vurgu yapıldı. Raporda, ekonomik politika belirsizliklerinin dünya genelinde belirgin şekilde arttığı vurgulandı. Rapora göre, 2024 yılında yüzde 3.2 olan küresel büyüme oranı, 2025'te yüzde 3.1'e, 2026'da ise yüzde 3'e gerileyecek.