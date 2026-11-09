OECD raporunda Türkiye detayı! Sigorta primleri reel olarak arttı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yayımladığı "Küresel Sigorta Piyasası Eğilimleri 2026" raporu, 2025 yılında küresel sigorta sektörünün artan risklere rağmen büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre, incelenen ülkelerin çoğunda hayat ve hayat dışı sigorta primleri reel olarak artarken teknik karlılık da büyük ölçüde pozitif seyretti. Türkiye'de de hem hayat hem de hayat dışı sigorta branşlarında reel prim artışı kaydedildi.
OECD ÜLKELERİNDE SİGORTA PENETRASYONU YÜZDE 6,6'YA ÇIKTI
OECD verilerine göre, toplam sigorta penetrasyonu OECD ülkelerinde 2024 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 6,2'si seviyesindeyken 2025'te yüzde 6,6'ya yükseldi. OECD dışı ve veri bildiriminde bulunan ülkelerde de aynı dönemde yüzde 3,7 olan oran yüzde 4,2'ye çıktı.
Son 10 yıllık dönemde OECD ülkelerinde hayat sigortası penetrasyonu sınırlı ölçüde gerilerken hayat dışı sigortalar büyüme gösterdi. OECD dışındaki ülkelerde ise hayat sigortası penetrasyonu yükseldi, hayat dışı sigorta penetrasyonu genel olarak istikrarlı kaldı.
Sigorta piyasalarının yapısı ülkeden ülkeye farklılık gösterdi. Bazı ülkelerde hayat sigortası ağırlık kazanırken bazı piyasalarda faaliyetlerin büyük bölümünü hayat dışı sigorta branşları oluşturdu.
Gelir grupları arasındaki fark da dikkat çekti. 2025'te toplam sigorta penetrasyonu alt-orta gelir grubundaki ülkelerde GSYH'nin yüzde 0,7'sinde kalırken yüksek gelirli ülkelerde yüzde 6,7'ye ulaştı. Bu farklılığın büyük ölçüde hayat sigortası penetrasyonundaki ayrışmadan kaynaklandığı belirtildi.
HAYAT DIŞI SİGORTA PRİMLERİNDE REEL ARTIŞ SÜRDÜ
Hayat dışı sigorta piyasalarında prim artışı 2025 yılında da devam etti. Bir önceki yıla göre yavaşlama görülmesine rağmen primler ortalama yüzde 8,7 nominal, yüzde 4,1 reel büyüme kaydetti. Veri bildiren 53 ülkenin 46'sında hayat dışı sigorta primleri reel olarak arttı.
Bu büyümede, özellikle motorlu taşıt ve sağlık sigortalarında yükselen hasar maliyetlerine karşı şirketlerin yaptığı prim düzenlemeleri etkili oldu.
Türkiye'de de hayat dışı sigorta branşında nominal prim üretimi reel artış gösterdi.
TEKNİK KARLILIK ÇOĞU ÜLKEDE YÜZDE 100'ÜN ALTINDA KALDI
Yükselen onarım maliyetleri, artan sağlık harcamaları ve aşırı hava olaylarının neden olduğu hasarlar, sigorta şirketlerinin ödeme yükünü artırdı. Buna rağmen teknik karlılık çoğu ülkede pozitif seyrini korudu.
Sigorta sektöründe kullanılan bileşik rasyo, şirketlerin hasar ve faaliyet giderlerinin topladıkları primlere oranını gösteriyor. Bileşik rasyonun yüzde 100'ün altında olması, şirketin prim gelirlerinin hasar ve giderlerini karşılamaya yettiğine işaret ediyor.
2025 yılı verisi bulunan 39 ülkenin 34'ünde bileşik rasyo yüzde 100'ün altında gerçekleşti. Slovenya yüzde 72,6 ile ilk sırada yer alırken Nikaragua yüzde 74,7, Paraguay yüzde 81 ve ABD yüzde 92,9 seviyesinde kaldı. Türkiye'nin bileşik rasyosu da yüzde 100'ün altında gerçekleşti.
Kolombiya, Arjantin, Finlandiya ve El Salvador'da ise bileşik rasyo yüzde 100'ün üzerine çıktı.
HAYAT SİGORTASI PRİMLERİNDE YÜZDE 4 REEL BÜYÜME
Hayat sigortası piyasalarında da güçlü büyüme 2025 yılında devam etti. Bildirimde bulunan 52 ülkenin 41'inde primler reel olarak arttı. Ortalama nominal prim artışı yüzde 8,7, reel prim artışı ise yüzde 4 olarak kaydedildi.
Türkiye'de de hayat sigortası branşında primler ülke enflasyonunun üzerinde büyüdü.
Ülkeler arasındaki büyüme dinamikleri farklılık gösterdi. Bazı piyasalarda elverişli finansal koşullar ve yatırıma dayalı sigorta ürünlerine yönelik talep prim gelirlerini destekledi. Bazı ülkelerde ise emeklilik reformları, mesleki emeklilik sistemlerinin yaygınlaşması ve demografik gelişmeler büyümede etkili oldu.
Verisi bulunan ülkelerin yarısında hayat sigortası branşındaki hasar ödemeleri reel olarak geriledi. Bu gelişmede, faiz oranlarının istikrar kazanması ve finansal piyasa koşullarındaki iyileşmeyle poliçelerin erken feshedilmesinin azalması etkili oldu.
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YATIRIM GETİRİLERİ KARIŞIK SEYRETTİ
Sigorta şirketlerinin yatırım getirileri, 2025 yılında bildirimde bulunan ülkelerin çoğunda nominal bazda pozitif kaldı. Ancak reel yatırım performansı, 2024 yılına kıyasla daha dalgalı bir görünüm sergiledi.
Hayat sigortası piyasalarının büyük bölümünde pozitif reel getiri elde edilirken hayat dışı sigorta piyasalarında pozitif reel getiri sağlayan ülkelerin payı azaldı. Enflasyon, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş ve portföy yapılarındaki farklılıklar bu tabloda etkili oldu.
Buna rağmen sektörün genel finansal performansı güçlü kaldı. Özkaynak karlılığı hayat sigortası sektöründe ortalama yüzde 16,7, hayat dışı sigorta sektöründe ise yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Yalnızca iki ülke hayat dışı sigorta piyasalarında negatif getiri bildirdi.
KÜRESEL REASÜRANS SERMAYESİ 785 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Küresel reasürans sermayesi, 2025 yılının sonunda 785 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Sigorta ve reasürans şirketlerinin risklerini sermaye piyasası yatırımcılarına aktarmak için kullandığı afet tahvillerinin ihraçları da önemli ölçüde arttı.
Afet tahvili ihraçları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 45 yükselerek 25,6 milyar dolara ulaştı. Bu artış, küresel reasürans sermayesindeki büyümeye katkı sağladı.
Önde gelen reasürans şirketleri yılı karlı tamamlarken sektör genelinde özkaynak karlılığı üst üste üçüncü yılda da ortalama yüzde 19 civarında gerçekleşti. Yüksek karlılık piyasaya yeni sermaye girişini teşvik ederken reasürans fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
İKLİM, SİBER VE JEOPOLİTİK RİSKLER SEKTÖRÜ ZORLUYOR
OECD raporunda sigorta sektörünün karşı karşıya olduğu risklere de dikkat çekildi. İklim kaynaklı riskler ve siber tehditler, ulusal otoritelerin en sık gündeme getirdiği başlıklar arasında yer aldı.
Küresel siber sigorta piyasasının büyüklüğü 2025 yılında yaklaşık 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Büyük şirketlerde siber sigortalılık oranı yüzde 60 ila 85 arasında değişirken küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu oranın yüzde 10 ila 30 seviyesinde olduğu tahmin edildi.
Doğal afetlerden kaynaklanan küresel sigortalı hasarlar ise 2025 yılında bir önceki yıla göre geriledi. 2024'te 137 milyar dolar olan sigortalı afet hasarları, 2025'te 107 milyar dolara düştü. Doğal afetlerin yol açtığı toplam ekonomik kayıplar da aynı dönemde 318 milyar dolardan 220 milyar dolara indi.
Buna rağmen iklim riskleri sektörün gündemindeki önemini korudu. Jeopolitik gelişmelerin ekonomik koşullar, finansal piyasalar, yatırım getirileri ve hasar maliyetleri üzerindeki olası etkilerinin de sigorta şirketleri açısından giderek daha önemli hale geldiği vurgulandı.