OECD raporunda Türkiye detayı! Sigorta primleri reel olarak arttı

HAYAT SİGORTASI PRİMLERİNDE YÜZDE 4 REEL BÜYÜME

Hayat sigortası piyasalarında da güçlü büyüme 2025 yılında devam etti. Bildirimde bulunan 52 ülkenin 41'inde primler reel olarak arttı. Ortalama nominal prim artışı yüzde 8,7, reel prim artışı ise yüzde 4 olarak kaydedildi.

Türkiye'de de hayat sigortası branşında primler ülke enflasyonunun üzerinde büyüdü.

Ülkeler arasındaki büyüme dinamikleri farklılık gösterdi. Bazı piyasalarda elverişli finansal koşullar ve yatırıma dayalı sigorta ürünlerine yönelik talep prim gelirlerini destekledi. Bazı ülkelerde ise emeklilik reformları, mesleki emeklilik sistemlerinin yaygınlaşması ve demografik gelişmeler büyümede etkili oldu.

Verisi bulunan ülkelerin yarısında hayat sigortası branşındaki hasar ödemeleri reel olarak geriledi. Bu gelişmede, faiz oranlarının istikrar kazanması ve finansal piyasa koşullarındaki iyileşmeyle poliçelerin erken feshedilmesinin azalması etkili oldu.

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YATIRIM GETİRİLERİ KARIŞIK SEYRETTİ

Sigorta şirketlerinin yatırım getirileri, 2025 yılında bildirimde bulunan ülkelerin çoğunda nominal bazda pozitif kaldı. Ancak reel yatırım performansı, 2024 yılına kıyasla daha dalgalı bir görünüm sergiledi.

Hayat sigortası piyasalarının büyük bölümünde pozitif reel getiri elde edilirken hayat dışı sigorta piyasalarında pozitif reel getiri sağlayan ülkelerin payı azaldı. Enflasyon, uzun vadeli faiz oranlarındaki yükseliş ve portföy yapılarındaki farklılıklar bu tabloda etkili oldu.

Buna rağmen sektörün genel finansal performansı güçlü kaldı. Özkaynak karlılığı hayat sigortası sektöründe ortalama yüzde 16,7, hayat dışı sigorta sektöründe ise yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Yalnızca iki ülke hayat dışı sigorta piyasalarında negatif getiri bildirdi.

KÜRESEL REASÜRANS SERMAYESİ 785 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Küresel reasürans sermayesi, 2025 yılının sonunda 785 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldi. Sigorta ve reasürans şirketlerinin risklerini sermaye piyasası yatırımcılarına aktarmak için kullandığı afet tahvillerinin ihraçları da önemli ölçüde arttı.

Afet tahvili ihraçları, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 45 yükselerek 25,6 milyar dolara ulaştı. Bu artış, küresel reasürans sermayesindeki büyümeye katkı sağladı.

Önde gelen reasürans şirketleri yılı karlı tamamlarken sektör genelinde özkaynak karlılığı üst üste üçüncü yılda da ortalama yüzde 19 civarında gerçekleşti. Yüksek karlılık piyasaya yeni sermaye girişini teşvik ederken reasürans fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.