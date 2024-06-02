OGM’nin yapay zekasına BM’den ’Çevre’ ödülü

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'nin orman yangınlarına hassas bir bölgede olduğunu belirterek, OGM'nin yangınla mücadele için yoğun çaba içerisinde olduğuna dikkati çekti. Ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücünü sürekli arttırdıklarını ve teknolojiden yararlandıklarını vurgulayan Yumaklı, yangınlarla mücadelede yapay zeka temelli uygulamaları da kullanmaya başladıklarını hatırlattı.

Bu manada yerli ve milli kaynaklarla geliştirdikleri "Yangın Karar Destek Sistemi"ni 2 yıldır kullandıklarının altını çizen Yumaklı, sistemin yangın anında canlı, anlık meteorolojik veriler ile arazi ve orman yapısını analiz ederek, ekiplerin hızlı ve etkin müdahale etmesini sağladığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede büyük kolaylıklar sağlayan sistemin Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince Cenevre'de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde "çevre" dalında ödüle layık görüldüğünü bildirerek, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen bin 49 projeden 360'ı çevrimiçi oylama için aday gösterildi, 2 milyondan fazla oy kullanıldı. OGM'nin sistemi yarışmada ikinci olarak ödül aldı. Yangın anında karar vermede ekiplerimize destek olan sistem sayesinde daha etkili ve yerinde müdahale yapma imkanına kavuştuk. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu yazılımı geliştirerek, daha kısa sürede daha az zayiatla yangınları söndürebilme olanağına kavuşmuş olacağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karar Destek Sistemi'nde emeği geçenler başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Geliştirilen yazılımla, yangın çıkma ihtimalinin tahmini, yangın çıkış sebebinin belirlenmesi, yangın davranışlarının tahmin edilmesi ve muhtemel yangınlara karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri belirlenebiliyor. Yine söz konusu yazılımla yangın müdahale yerleri, müdahale kapsamında kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarı tespit edilebiliyor.

Orman yangınlarında tehlikeyi en aza indirmek, çevreyi, biyolojik çeşitliliği, insan ve hayvan yaşamını koruyabilmek adına hızlı aksiyon öğeleri sunmak için anlık meteorolojik, coğrafi ve orman verilerini kullanarak CBS ve yapay zeka tabanlı orman yangını modelleme ve karar destek sistemi oluşturuluyor.

Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerimizin anlık konumunu, meteorolojik verileri bünyesinde anlık işleyerek, olay anında hem bilgilendiriyor hem de yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konusunda uyarıda bulunuyor.

Sistem, yangında en yakın ekiplere görev emri gönderebiliyor, onların navigasyonlarıyla konum paylaşabiliyor ve olayla ilgili bilgilendirme yapabiliyor.