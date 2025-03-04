Öğütücü bilya ithalatına yönelik korunma önleminin uzatılması için soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, öğütücü bilya ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine yürütülecek soruşturmaya ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru sonucu söz konusu ithalata yönelik ön inceleme yapıldı.

İncelemede, mevcut korunma önleminin uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın artmaya devam ettiği, üretim, yurt içi satışlar, karlılık, verimlilik ve kapasite kullanım oranları gibi yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde ciddi bozulmaların olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya"nın ithalatı için yürürlükteki koruma önlemi süresini uzatma soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülerek 9 ay içinde tamamlanacak, gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.