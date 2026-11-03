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Giriş Tarihi: 3.11.2026 09:26

ÖİB, Kaş'taki taşınmazların satışına onay verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan/Menteşe Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satışına onay verdi. Satış, en yüksek teklifi veren Buğra Mete Karaman'a yapılacak.

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AA
ÖİB, Kaş’taki taşınmazların satışına onay verdi
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan 835,29 metrekarelik taşınmazların 45 milyon 500 bin lira bedelle satışına ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

SATIŞ KARARI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

ÖİB'nin konuya ilişkin karar tebliğine göre, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan taşınmazlar, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan/Menteşe Mahallesi'nde bulunuyor.

Söz konusu 835,29 metrekarelik taşınmazların bütün halinde, en yüksek teklifi veren Buğra Mete Karaman'a 45 milyon 500 bin lira bedelle satılması onaylandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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ÖİB, Kaş'taki taşınmazların satışına onay verdi
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