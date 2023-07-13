Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan: Yeşil ekonomi için sürdürülebilir madencilik

MADENCİLİK, AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

2050'de sıfır emisyon için söz veren ülkeler, küresel ekonomide büyük yer kaplıyor. Bu ülkeler, iklim hedeflerine ulaşmak için yeşil dönüşümü ekonomik büyümenin temel faktörü olarak konumlandırıyorlar. Bu da daha çok elektrikli araç, rüzgâr türbinleri, güneş enerji panelleri ve geniş elektrik dağıtım kanalları anlamına geliyor. Geleceğin teknolojilerinde ve özellikle yeşil enerji dönüşümünde madenler stratejik bir rol üstleniyor. Dolayısıyla madenlere olan ilgi büyük bir ivmeyle artıyor.

TEMİZ ENERJİ İÇİN KRİTİK MADENLERE OLAN TALEP 6 KAT ARTACAK

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu, dünyanın 2050'de sıfır karbon hedefine ulaşması için gereken temiz enerji dönüşümü kapsamında kritik madenlere talebin 2040'ta 6 kat artacağını ortaya koyuyor. Yine IEA tarafından yayımlanan bir raporda belirtildiği gibi, tipik bir elektrikli araç için geleneksel araca göre 6 kat daha fazla maden girdisine ihtiyaç duyuluyor. Offshore rüzgâr santrali ise aynı ölçekteki doğalgaz enerji santraline göre 13 kat daha fazla maden kaynağı gerektiriyor. Dolayısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın uygulanması konusunda madencilik sektörü kritik rol oynuyor. Buradaki en kilit nokta ise sürdürülebilir bir gelecek için "sürdürülebilir madenciliğin" mümkün olduğunu iyi anlatabilmek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MADENCİLİK MÜMKÜN

Sektörde en dikkat çeken madenler değerli metaller olarak gözüküyor. Bunların belki en başında da altın yer alıyor. Türkiye 20 yıl önce başlayan altın madenciliğinde kapasitesini yıllık 40 tona çıkardı ve bunu 100 tona çıkarabilmek olası. Yer altında çıkarılmayı bekleyen yaklaşık/potansiyel 5 bin ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Güncel değeri bugünkü fiyatlara göre yaklaşık 300 milyar dolar olan bu potansiyel altın rezervimiz ülke ekonomisi açısından vazgeçilmez bir kaynaktır. Öte yandan bugünkü ileri teknoloji ile ülkemizde sürdürülebilir ve sorumlu madencilik yapmak mümkündür. Nitekim çoğunlukla madenler bu prensiplere uyumlu tesislerdir. Kayseri-Develi'de altın madeni üretimi faaliyetinde bulunan Öksüt Madencilik olarak, sürdürülebilir madenciliğin mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyor, sürdürülebilirlik yaklaşımımız çerçevesinde tüm paydaşlarımızla daha güzel bir dünya için çalışıyoruz. Sorumlu madencilik ilkemizle faaliyetlerimizi topluma ve çevreye duyarlı bir biçimde yürütüyor; doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve atık yönetimi alanlarında en yüksek çevre yönetimi standartlarını uyguluyoruz. Yalnızca faaliyet gösterdiğimiz bölgede değil, hayatın her alanında sürdürülebilir miras bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilirliğin önemini çocuklara da aşılamak adına etkinlikler düzenleyerek gelecek nesillerin duyarlılıklarını artırmaya özen gösteriyoruz.

EKOSİSTEME SAHİP ÇIKIYORUZ

Gezegenimizin varlığını dolayısıyla geleceğimizi tehdit eden iklim krizi, her geçen gün etkisini artırarak sürüyor. Yaşam alanı sadece belirli bir bölgeyle sınırlı kalan tüm canlıları koruma altında tutmak, ekosistemimiz için büyük önem teşkil ediyor. Öksüt Madencilik biyoçeşitlilik saha çalışmalarında Astragalus oksutdagensis adında yeni bir bitki türü tespit edilmiş, türün yeni olduğu uzun yıllardır botanik alanında danışmanlığımızı yapan Prof. Dr. Hayri Duman tarafından saptanmıştır. Bilim dünyasına 2022 yılının ilk aylarında tanıtılmış ve yapılan çalışmalar ile neslinin kritik tehlike altında olduğu bildirilmiştir. Dolayısı ile yaptığımız biyoçeşitlilik çalışmaları ile sadece bilinen türleri tespit etmiyoruz, bilinmeyenleri de keşfederek bilime katkı sağlıyor ve korumaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda hem nadir bulunan hem de nesli tehlike altında olan türlerin korunması için çok önemli olan tohum canlılığı ve çimlenme başarısı üzerine yapılan testlerde yeni türün yüksek oranda canlı olduğu belirlenmiştir. Nesli kritik oranda tehlikede olan türü korumak ve çoğaltmak adına dış ortamında ekimi gerçekleştirilmiş ve yüksek oranda başarı elde edilmiştir. Böylece türün bilinen popülasyonu zarar görmeden kontrollü bir şekilde arttırılmıştır.

ÇEVREYE DUYARLI BİRÇOK PROJEMİZDEN BİRİ DE SIFIR ATIK PROJESİ

İklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır artık politikası, kurum kültürümüzde önemli bir yer tutuyor. Dünya, temiz su kaynaklarının büyük bir bölümünü 2050 yılına kadar kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle çalışma alanlarımızda ve maden sahalarımızda su kaynaklarımızı verimli kullanmak için gayret gösteriyoruz. Kaynaklarımızı daha verimli kullanıp, gelecek nesillere güzel bir dünya emanet edebilmek adına atık yönetimi konusunda hassas davranıyoruz. Sıfır Atık Yönetim Sistemini uygulamakta olan şirketimiz 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ne sahiptir. Bu kapsamda, saha genelinde geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülemeyen atıklar, tehlikeli atıklar ve organik atıklar olarak sınıflandırılıp kaynağında gruplara ayrılır. Geri dönüştürülebilir atıklar, anlaşmalı lisanslı tesislere gönderilerek geri kazanımları sağlanır. Yemekhane ve mutfaklardan alınan atıklar ise ayrı olarak biriktirilir ve saha içerisinde bulunan kompost ünitesine yönlendirilir. Kompost ünitesinde yaklaşık 30 günlük bir işlemin ardından artık komposta dönüşmüş ve kullanıma hazır hale gelmiş olurlar.

"KÜÇÜKLERİN BÜYÜK DÜNYASI"

"Önce İnsan" mottosuyla sürdürülebilir ve sorumlu madencilik perspektifini benimseyen Öksüt Madencilik, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki projelerini tüm yıla yayıyor. Bunlara en son örnek olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte tüm gün süren birbirinden renkli oyunlar, gösteriler ve performanslara 40'ı depremzede olmak üzere sayısı yüzleri bulan çocuk katıldı. Çocuklar bir yandan eğlenceli vakit geçirdiler ve moral buldular, bir yandan ise çevre konuları hakkında farkındalık kazandılar. Bu farkındalık sahada gerçekleştirilen fotoğraf yarışması sayesinde iyice güçlendirildi. Animasyon ekibi hem oynattığı oyunlarla hem de sık sık tekrarladığı çevre temalı sohbetlerle çocukların eğlenirken ekolojik değerler ile tanışmalarını sağladı.

Atık malzemelerle tasarlanmış çeşitli oyunlar, fotoğraf yarışması, çevre içerikli yaratıcı drama ve sinema atölyelerini, kurulan birbirinden ilginç eğlence parkları takip etti. Fotoğraf yarışmasında dereceye giren Öksüt Madencilik ve alt yüklenici şirket çalışanlarına plaket ve ödüllerinin törenle verildiği etkinlikte katılan tüm çocuklara da hediyeler dağıtıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalığını yaşatmamıza katkı sağlayan tüm minik dostlarımızla beraber daha yeşil bir geleceğe adım atmayı temenni ediyoruz.

"ÖZNESİ KADIN OLAN PROJELER"

Kapsayıcı projelerimiz, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla dahil olmasına katkı sunuyor. Kadınların yaşama değer kattıklarına ve birçok alanda değişimin öncüsü olduklarına inanıyoruz. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve haklarının korunmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Bu arzumuzdan yola çıkarak hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarımıza "Öznesi Kadın Olan Projeler" adını veriyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Develi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü adına; Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, Develi Kadın Üreticiler Kooperatifi iş birliğiyle kadın girişimcileri desteklemek için çeşitli projeler hayata geçirdik. Projelerin yanı sıra kadın istihdamında %15 gibi, sektör açısından oldukça iddialı bir orana ulaştık. Ne kadar iddialı olursa olsun bu oranı yeterli bulmuyor, daha da artırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

HİÇBİR ŞEY İŞİMİZİ GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YAPMAKTAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL

Önce İnsan mottomuz kapsamında çalışma arkadaşlarımızın güvenliği önceliğimiz, bu hassasiyet kapsamında İSG eğitimlerimizi tasarlarken yasal zorunluluklarla birlikte uluslararası en iyi uygulamaları göz önünde bulunduruyoruz. "İşte Güvenlik | Evde Güvenlik" anlayışıyla tüm çalışma arkadaşlarımızın, her iş günü sonunda evlerine güvenle dönmelerini hedefliyor ve sürekli iş süreçlerimizi gözden geçirerek daha da iyi hale ulaşmak için çalışıyoruz. Arama, inşaat, işletme ve kapama dahil tüm aşamalarda çalışma arkadaşlarımızın ve bölge halkının sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlıyor, bunu "Hiçbir şey işimizi güvenli bir şekilde yapmaktan daha önemli değildir" anlayışıyla taahhüt ediyoruz.

Bağımlılıklara karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Kayseri'nin Develi ilçesinde farklı odak gruplarıyla hayata geçirildi. Develi Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle hazırlanan bu programla Yeşilay'ın "İyi ve Sağlıklı Nesiller" hedefine destek oluyoruz. Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir bir değer yaratma hedefiyle yola çıkıyor, sorumlu madenciler temel değerimizin ışığıyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyoruz.

KÜLTÜR MİRASININ YAŞATILMASINA KATKI SAĞLIYORUZ

Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında kıymetli kültür mirasının yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan organizasyonlar bizim için değerli bir anlam taşıyor. Develi Belediyesi tarafından 30 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen geleneksel 3. Uluslararası Develi-Âşık Seyrânî ve Türk Kültürü Kongresi'ne katılarak birbirinden değerli bilim insanlarının araştırmalarını yakından dinleme fırsatı bulduk.

YEŞİL SAHALAR GENÇ YETENEKLERLE DOLUP TAŞIYOR

Bir taraftan da sporun farklı branşlarında gençlerimizin yanındayız. 2020-2021 sezonunda lacivert beyaz renklerle sahalara adım atan Develi Erciyesspor Kulübü, 07-14 yaş aralığında yaklaşık 200 genç sporcuyla çalışmalarına devam ediyor. Develi'de gençlere spor bilincini aşılayarak başarılı sporcular yetiştirme hedefiyle temelleri atılan Develi Erciyesspor Kulübü Altyapı başvuru süreçleri yoğun ilgi görüyor. Develi Erciyesspor Kulübü'nün altyapı antrenmanlarında genç sporculara her yaş grubu için farklı antrenörler ve farklı spor dallarında çalışmalarla eğitimler uygulanıyor.

Yine Ankara'da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda, sponsoru olduğumuz Develi Badminton Takımı'nda erkeklerden bir sporcumuz ilk 100'e, bir sporcumuz ise ilk 64'e girdi. Kızlar kategorisinden bir sporcumuz da Türkiye 2'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.