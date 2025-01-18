Okul çantasına dikkat!

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi listesine bu sefer okul çantası da eklendi. "Relaxion" marka çantanın kimyasal açıdan sağlık riski taşıdığı uyarısında bulunuldu. Çantanın piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık ayrıca piyasadaki mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi. Çamaşır suyu, çocuk giyim ürünü, kalem, defter ve peluş bir oyuncaktan sonra listeye geçen perşembe günü mavi bir gömlek eklenmişti. Mavi renkte olduğu görülen söz konusu gömleğin izin verilen limit değerler üzerinde kurşun bulundurduğu belirlenmişti. Bakanlık, markanın ürettiği gömlek için piyasadan toplama kararı vermişti. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklanmıştı.

ÇAMAŞIR SUYU TOPLATILACAK

Bu gömleğin yanı sıra listeye zincir marketlerde satılan bir de çamaşır suyu eklenmişti. "Akar" marka ürünün dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kilidinin bulunmaması nedeniyle riskli olduğu bildirilmişti. Çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ayrıca ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.