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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli

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Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli
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Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. Gelen şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleri ile sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı. Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da mevzuat değişikliği yapmıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI
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Online alışverişte sahte yoruma erişim engeli
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