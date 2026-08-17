Operatörler arasında büyük yarış! Milyonlarca abone numarasını taşıdı

"5G HİZMETİ ALTYAPISI GÜÇLENEREK YAYGINLIĞI ARTIYOR"

5G hizmeti altyapısının gün geçtikçe güçlendiğini ve yaygınlığının arttığını vurgulayan Uraloğlu, bu hizmete abone olanların sayısındaki artışın da sürdüğünü ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye genelinde, 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, "Daha ilk günden 21 milyon abone bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu." diye konuştu.

5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğunu anlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"5G, 4,5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla, yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak."